«Магистраль» по гарантии отремонтирует разрушающуюся Пречистенскую набережную в Вологде

28.02.2020 [Общество]
«Магистраль» по гарантии отремонтирует разрушающуюся Пречистенскую набережную в Вологде

Отремонтированная четыре года назад Пречистенская набережная в Вологде вновь рассыпается после зимы. Жители города в соцсетях обращают внимание властей на множественные дефекты.

— Дешёвая облицовка отлетает, будто держится на скотче, ступеньки рассыпаются, — сообщает движение «Настоящая Вологда» в своей группе в соцсети. 

— Стоит признать, что работы выполнены с нарушением технологии, вернуть в бюджет гонорары и нанять грамотного подрядчика. Набережная должна радовать вологжан, а не тянуть из них ежегодно средства на ремонт, — пишет вологжанин Кирилл Шелепин. 

Чиновники говорят, что все работы подрядчик — компания «Магистраль» — должен выполнить за свой счет, по гарантии. Такой ответ был оставлен под постом Кирилла Шелепина официальным аккаунтом администрации:

— Ремонт фасада Пречистенской набережной будет выполнен ООО «Магистраль» в весенне-летний период этого года в рамках гарантийных обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом.

Как ранее сообщал NewsVo, благоустройство Пречистенской набережной на участке между пешеходным мостом и улицей Лермонтова началось летом 2015 года. В ноябре объект был сдан. Власти представляли обновленную набережную как один из главных объектов проекта по развитию туризма «Насон город». Уже через несколько месяцев набережная стала рассыпаться буквально на глазах. На ее благоустройство из федерального бюджета было выделено 58 миллионов рублей. «Магистраль» давала пятилетнюю гарантию на свои работы. 

Тэги: набережная, ремонт
Фото градозащитного движения "Настоящая Вологда"

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