С 1 марта стартует приемная кампания в колледжи и техникумы Вологодской области

27.02.2020 [Общество]

В Вологодской области стартует приемная кампания в колледжи и техникумы, сообщает пресс-служба областного правительства. С 1 марта на сайтах учебных заведений размещается информация для абитуриентов и их родителей о правилах приема, а также перечень профессий и специальностей на 2020-2021 учебный год.

Набор будет проводиться по по 27 профессиям и 73 специальностям среднего профессионального образования, в 2020 году для приема на первый курс обучения департаментом образования области установлено 6 275 бюджетных мест в 30 образовательных организациях области. 

— Впервые планируется набор по специальностям «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции» в Грязовецком политехническом техникуме и «Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики» в Череповецком лесомеханическом техникуме им. В. П. Чкалова».

Прием документов от абитуриентов начнётся не позднее 20 июня. Поступающие вправе направить заявление о приеме и необходимые документы по почте, а также в электронной форме, если такая возможность предусмотрена в образовательной организации. Заявления принимаются до 15 августа, а при наличии свободных мест в образовательной организации — до 25 ноября. 

Ранее NewsVo сообщал, что 50 дополнительных бюджетных мест, по 25 на каждый, откроются медколледжах Вологды и Великого Устюга в новом учебном году для выпускников девятых классов. 

Тэги: колледжи, студенты

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