В медколледжах Вологодской области откроют 50 дополнительных бюджетных мест

50 дополнительных бюджетных мест, по 25 на каждый, откроются медколледжах Вологды и Великого Устюга в новом учебном году для выпускников девятых классов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Вологодской области.

«С 1-го сентября колледж в Вологде ждет мальчишек и девчонок, уже не только после 11-го, но и после 9-го класса. Ранее такого не было. Думаю, что этот опыт мы будем распространять и на другие учебные заведения, чтобы молодежь, которая стремиться получить профессиональное образование, не уезжала за пределы региона, продолжала образование здесь, потом получала высшее образование и оставалась работать на благо нашей Вологодской области», - отметил глава региона Олег Кувшинников.

Раньше получить медицинское образование после 9-го класса в Вологодской области можно было только в медколледже Великого Устюга. В этом году там также дополнительно откроют 25 учебных мест для девятиклассников, и количество «целевиков» вырастет до 75. По данным пресс-службы, в перспективе это поможет закрыть вакансии фельдшеров и медсестер в медучреждениях региона.