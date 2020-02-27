Вологжанин украл 13 тысяч рублей и попытался покончить с собой

В Вологде бойцы Росгвардии спасли 27-летнего мужчину, который совершил кражу, и, испугавшись возмездия со стороны потерпевших, попытался покончить с собой.

Сигнал с кнопки тревожной сигнализации, установленной в хостеле в Техникумовском переулке областной столицы поступил 26 февраля. Через несколько минут на место приехали росгвардейцы. Администратор хостела рассказала, что один из постояльцев закрылся в общей душевой, открыл воду, которая уже льется по полу, и не отвечает ей.

— Росгвардейцы постучали в двери помещения душевой и, не получив ответа и предположив, что с находившимся внутри мужчиной может случиться беда, выбили двери. Молодой человек в одежде сидел в поддоне душа, а в нескольких сантиметрах от воды свисал оголенный электрический провод. Стражи правопорядка немедленно убрали его из кабинки, перекрыли воду и убрали провод, — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.

Выяснилось, что в тот день молодой человек в одной из квартир на улице Карла Маркса распивал спиртное в малознакомой компании. В какой-то момент он решил забрать из сумочки хозяйки квартиры 13 тысяч рублей, после чего запер компанию и ушел. На похищенные деньги он купил в магазине сотовый телефон, одежду и направился в хостел, в котором жил в последнее время.

— Спустя несколько часов он увидел, как в мини-гостиницу заходит один из мужчин из той компании, испугался и решил покончить с собой, — отмечают в Росгвардии.

Росгвардейцы установили, что молодой человек ранее уже был судим, а в данный момент находится в розыске по подозрению в совершении преступлений. Вологжанина передали полицейским для дальнейшего разбирательства и принятия процессуального решения.

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