Вологжанин украл 13 тысяч рублей и попытался покончить с собой

27.02.2020 [Происшествия]

В Вологде бойцы Росгвардии спасли 27-летнего мужчину, который совершил кражу, и, испугавшись возмездия со стороны потерпевших, попытался покончить с собой. 

Сигнал с кнопки тревожной сигнализации, установленной в хостеле в Техникумовском переулке областной столицы поступил 26 февраля. Через несколько минут на место приехали росгвардейцы. Администратор хостела рассказала, что один из постояльцев закрылся в общей душевой, открыл воду, которая уже льется по полу, и не отвечает ей.

— Росгвардейцы постучали в двери помещения душевой и, не получив ответа и предположив, что с находившимся внутри мужчиной может случиться беда, выбили двери. Молодой человек в одежде сидел в поддоне душа, а в нескольких сантиметрах от воды свисал оголенный электрический провод. Стражи правопорядка немедленно убрали его из кабинки, перекрыли воду и убрали провод, — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.

Выяснилось, что в тот день молодой человек в одной из квартир на улице Карла Маркса распивал спиртное в малознакомой компании. В какой-то момент он решил забрать из сумочки хозяйки квартиры 13 тысяч рублей, после чего запер компанию и ушел. На похищенные деньги он купил в магазине сотовый телефон, одежду и направился в хостел, в котором жил в последнее время.

— Спустя несколько часов он увидел, как в мини-гостиницу заходит один из мужчин из той компании, испугался и решил покончить с собой, — отмечают в Росгвардии.

Росгвардейцы установили, что молодой человек ранее уже был судим, а в данный момент находится в розыске по подозрению в совершении преступлений. Вологжанина передали полицейским для дальнейшего разбирательства и принятия процессуального решения.

Ранее NewsVo сообщал, что в Вытегре бойцы Росгвардии спасли девушку, которая перелезла через перила моста и собиралась прыгнуть вниз. Инцидент произошел вечером 1 октября на улице Луначарского.

Тэги: суицид

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Череповецком районе водитель "Рено" врезался в остановку и погиб
Прокуратура: «Магистраль» некачественно убирала улицы Вологды в новогодние праздники
Мошенник похитил 2 млн. рублей со счета жителя Вологды
Жительницу Череповца утопили в собственной ванной
В Череповце в массажном салоне предлагали услуги проституток
В Череповце в проталине реки обнаружили тело пропавшего мужчины
В 2020 году в Вологде объединят три пары детсадов
Полиция объявила в розыск пропавшего 22-летнего жителя Белозерска
Ресурсный центр добровольчества откроют в Вологде
Череповчанин Артем Арефьев завоевал серебро Чемпионата мира по конькобежному спорту
25.02.2020 [Общество]

29 февраля в Вологде пройдет митинг против конституционной реформы

2166
3
26.02.2020 [Общество]

В администрации Вологды заявили, что не вывозили на свалку ограждения с улицы Мира

1567
2

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Череповчане завоевали медали первых Всероссийских зимних спортивных игр спортсменов-любителей
В Сокольском районе раскрыли кражу пяти центнеров силоса
С 1 марта стартует приемная кампания в колледжи и техникумы Вологодской области
Вологжанин украл 13 тысяч рублей и попытался покончить с собой
Дом традиций и ремёсел «Морошка» откроют в Тотьме
В Вологде сотрудники МЧС достали утонувший в реке автомобиль
Разрушенные участки трассы Чекшино-Тотьма обещают отремонтировать к лету 2020 года
 


25.02.2020 [Общество]

Дегтярная бочка вместо чучела и «соление» в сугробах: как отмечали Масленицу в Вологодской области

978
0
27.02.2020 [БлогоVO]

Если бы я был мэром — заставил бы полностью переделать Пречистенскую набережную

212
0
26.02.2020 [Обзор Прессы]

Путин о резонансных делах, Росгвардии и разгонах митингов.

255
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика