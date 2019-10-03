В Вытегре бойцы Росгвардии спасли девушку, которая хотела прыгнуть с моста

В Вытегре бойцы Росгвардии спасли девушку, которая перелезла через перила моста и собиралась прыгнуть вниз. Инцидент произошел вечером 1 октября на улице Луначарского.

Сержант полиции Сергей Бобылев и старший сержант Николай Матюшин патрулировали улицы города, когда заметили на мосту девушку. Несмотря на прохладную погоду она была босая, без верхней одежды, пыталась перебраться за перила.

— Сотрудники вневедомственной охраны немедленно остановились и предостерегли молодую женщину от рокового шага. Стражи правопорядка сняли ее с перил, укутали своей верхней одеждой, вызвали скорую медицинскую помощь и до приезда медиков успокаивали гражданку, — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.

28-летняя девушка рассказала, что поссорилась с близкими, выпила алкоголя и решила прыгнуть с моста.

— На прощание девушка поблагодарила своих спасителей за то, что они ней дали совершить необдуманный поступок и тем самым спасли ей жизнь, — отмечают в пресс-службе.

Ранее NewsVo сообщал, что в Бабаевском районе полицейский спас мужчину, который спрыгнул с высокого моста в реку. Инцидент произошел 2 июля в селе в Борисово-Судское.