В Бабаевском районе полицейский спас из воды мужчину, спрыгнувшего с моста в реку

05.07.2019 [Общество]

В Бабаевском районе полицейский спас мужчину, который спрыгнул с высокого моста в реку. Инцидент произошел 2 июля в селе в Борисово-Судское.

Около пяти часов вечера к стоящей на улице машине ДПС подошла взволнованная женщина. Она сообщила, что за перилами моста сидит мужчина и, похоже, собирается свести счеты с жизнью.

- Старший инспектор дорожно-патрульной службы отделения ДПС ГИБДД МО МВД России «Бабаевский» старший лейтенант полиции Дмитрий Добрынин проследовал к мосту. В следующий момент мужчина оглянулся, сказал «пока» и прыгнул вниз. Полицейский в тот же миг побежал к реке и поплыл за ним, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

В воде Дмитрий Добрынин схватил мужчину и  поплыл с ним к  берегу, где уже ждали прибывшие на место происшествия сотрудники ППС, один из которых вызвал «скорую помощь».

Пострадавшего передали медикам, мужчина был госпитализирован. Что послужило причиной такого поступка 37-летнего жителя села Борисово-Судское, устанавливается.

Тэги: полицейские

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