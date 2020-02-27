В Вологде сотрудники МЧС достали утонувший в реке автомобиль

27.02.2020 [Происшествия]

В Вологде сотрудники МЧС достали из реки утопленный автомобиль «Шевроле» красного цвета. Машина находилась на дне реки вблизи улицы Речная и, по данным пресс-службы ведомства, находилась в угоне.

В пресс-службе областного УМВД NewsVo рассказали, что информация о том, что в реке может находиться автомобиль, поступила 25 февраля через систему ЕДДС. Вблизи улицы Речной были видны следы съезда автомобиля и полынья на льду реки. Прибывшие на место сотрудники МЧС установили, что машина находится на глубине около 6-7 метров. Для того, чтобы извлечь машину с такой глубины спасатели собирались использовать специальную конструкцию.

 

Правоохранителям предстоит установить владельца машины.

Тэги: спасатели, авто

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Опекунов Степы Кукина из Вологды приговорили к 18 годам и 4 годам колонии за убийство мальчика
В Череповецком районе водитель "Рено" врезался в остановку и погиб
Прокуратура: «Магистраль» некачественно убирала улицы Вологды в новогодние праздники
Школьница из Великого Устюга вышла в финал телепрограммы «Умницы и умники»
Мошенник похитил 2 млн. рублей со счета жителя Вологды
Жительницу Череповца утопили в собственной ванной
В Череповце в массажном салоне предлагали услуги проституток
В Череповце в проталине реки обнаружили тело пропавшего мужчины
В 2020 году в Вологде объединят три пары детсадов
Полиция объявила в розыск пропавшего 22-летнего жителя Белозерска
25.02.2020 [Общество]

В Вологде стартовало интернет-голосование за благоустройство общественных пространств в 2021 году

957
3

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологде сотрудники МЧС достали утонувший в реке автомобиль
Разрушенные участки трассы Чекшино-Тотьма обещают отремонтировать к лету 2020 года
ЕСПЧ зарегистрировал жалобу по делу оштрафованного за статус о Путине в соцсети жителя Верховажья
Тотьмича приговорили к шести месяцам колонии за пьяное вождение
Вологжанина осудили за убийство бездомного, которого он приютил в своей квартире
Пять центров амбулаторной онкологической помощи создадут в Вологодской области к 2024 году
В Великом Устюге собирают деньги на установку памятника Герою СССР Анатолию Угловскому
 


25.02.2020 [Общество]

Дегтярная бочка вместо чучела и «соление» в сугробах: как отмечали Масленицу в Вологодской области

950
0
27.02.2020 [БлогоVO]

«Выстрел участкового в „бездомную“ собаку» — хроника событий.\

86
0
26.02.2020 [Обзор Прессы]

Путин о резонансных делах, Росгвардии и разгонах митингов.

244
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика