В Вологде сотрудники МЧС достали утонувший в реке автомобиль

В Вологде сотрудники МЧС достали из реки утопленный автомобиль «Шевроле» красного цвета. Машина находилась на дне реки вблизи улицы Речная и, по данным пресс-службы ведомства, находилась в угоне.

В пресс-службе областного УМВД NewsVo рассказали, что информация о том, что в реке может находиться автомобиль, поступила 25 февраля через систему ЕДДС. Вблизи улицы Речной были видны следы съезда автомобиля и полынья на льду реки. Прибывшие на место сотрудники МЧС установили, что машина находится на глубине около 6-7 метров. Для того, чтобы извлечь машину с такой глубины спасатели собирались использовать специальную конструкцию.

Правоохранителям предстоит установить владельца машины.