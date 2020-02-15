В Великоустюгском районе под лед провалился КамАЗ с песком

15.02.2020 [Происшествия]
В Великоустюгском районе под лед провалился КамАЗ с песком

На реке Северная Двина под Великим Устюгом провалился под лед КамАЗ с песком. Инцидент произошел днем 14 февраля, водитель успел выбраться из машины. 

Грузовик ехал по специально созданной технологической ледовой переправе «679 км. Полой Рязаниха»: она использовалась для подвоза песка на подсыпку улиц Великого Устюга и была открыта 12 февраля. Как сообщает пресс-служба областного УМЧС, грузоподъемность переправы 25 тонн, толщина льда в месте провала составляет 60 сантиметров. КамАЗ провалился в 30 метрах от берега, глубина в этом месте два метра. 

15 февраля будут проводиться работы по извлечению грузовика наружу. Обстоятельства происшествия устанавливаются. 

Ледовая переправа закрыта для проезда. Отрезанных населенных пунктов нет, отмечают в УМЧС. 

Тэги: ледовые переправы, грузовики
Фото Людмилы Белозерцевой

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологду закупили фарш, мясо для которого продала ритуальная фирма из Ярославской области
Асфальт для депутата: как ФАМ в Вологде используют в предвыборных целях
С 1 июля в Вологодской области снова вырастут тарифы ЖКХ
В Череповце водитель мусоровоза насмерть сбил пешехода
Присяжные признали опекунов Степы Кукина из Вологды виновными в гибели мальчика
Антон Мусихин назначен заместителем гендиректора ЗАО "Горстройзаказчик"
В Вологодской области проведут замеры накапливаемого мусора в частных домах
Заместитель главного судебного пристава Вологодской области незаконно заключал госконтракты с фирмой супруги
Правозащитники сообщили о пытках заключенных колонии №12 в Шексне
Паспорт фасада исторического дома через дорогу от администрации Вологды оказался незаконным
13.02.2020 [Экономика]

Начальную цену выставленного на торги льнокомбината в Красавино снизили в два раза

1622
1
13.02.2020 [БлогоVO]

Вопросы, просьбы, предложения

446
0
12.02.2020 [БлогоVO]

Весь район отдан под застройку. И ни одного сквера, ни одной зелёной зоны внутри!

1136
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Великоустюгском районе под лед провалился КамАЗ с песком
Выставка находок вологодских археологов открылась в Доме Левашова
В Вологде благотворительную фотосессию «Реальная любовь хороших людей» перенесли на март из-за карантина
Заместитель главного судебного пристава Вологодской области незаконно заключал госконтракты с фирмой супруги
В 2020 году в Череповецком госуниверситете откроют набор на специальность «Теология»
Подозреваемого в получении взятки специалиста Вытегорского лесничества отстранили от должности
Вологжанин украл ноутбук и сотовый телефон из открытой квартиры на улице Козлёнской
 


14.02.2020 [Общество]

Замеры накапливаемого мусора в Вологодской области хотят провести без участия жителей?

1885
0
15.02.2020 [БлогоVO]

Святые ворота Свято-Духова монастыря

38
0
13.02.2020 [Обзор Прессы]

Банки получили штрафы из-за нежелания блокировать личные счета ИП

485
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика