В Великоустюгском районе под лед провалился КамАЗ с песком

На реке Северная Двина под Великим Устюгом провалился под лед КамАЗ с песком. Инцидент произошел днем 14 февраля, водитель успел выбраться из машины.

Грузовик ехал по специально созданной технологической ледовой переправе «679 км. Полой Рязаниха»: она использовалась для подвоза песка на подсыпку улиц Великого Устюга и была открыта 12 февраля. Как сообщает пресс-служба областного УМЧС, грузоподъемность переправы 25 тонн, толщина льда в месте провала составляет 60 сантиметров. КамАЗ провалился в 30 метрах от берега, глубина в этом месте два метра.

15 февраля будут проводиться работы по извлечению грузовика наружу. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ледовая переправа закрыта для проезда. Отрезанных населенных пунктов нет, отмечают в УМЧС.