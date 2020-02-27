Разрушенные участки трассы Чекшино-Тотьма обещают отремонтировать к лету 2020 года

27.02.2020 [Общество]

Ремонт наиболее разрушенных участков дороги Чекшино-Тотьма обещают провести к лету 2020 года, сообщает пресс-служба губернатора Вологодской области. На своей странице в соцсети Олег Кувшинников сообщает, что 27 февраля лично проехал по трассе.

«Ямочный ремонт дает только краткосрочный эффект. Работы ведутся очень медленно, а их объем абсолютно не соответствует ожиданиям вологжан и масштабу проблемы. Поэтому сегодня мы принимаем решение выделить из областного бюджета дополнительные средства на ремонт картами наиболее разрушенных участков от Чекшино до Тотьмы», — цитирует пресс-служба слова Кувшинникова.

 

Видео со страницы губернатора в соцсети. На самом деле дорога разрушена гораздо сильнее - читайте пост о ней в БлогоVo.

Речь идет об участках общей длиной 15 километров. При этом объем средств, которые будут выделены на ремонт, пока не определен: над сметой еще будут работать специалисты. 

По данным пресс-службы губернатора, дорога разрушилась из-за интенсивного движения большегрузов и, прежде всего, лесовозов.

— При этом стационарный пост весогабаритного контроля на данном участке расположен всего один, и он, по словам водителей, большую часть времени остается закрытым. Сверхвысокие нагрузки, а также постоянные осадки и частые переходы температуры воздуха через нулевую отметку свели на нет усилия дорожников по ремонту разрушенных участков с помощью новой технологии холодной асфальтобетонной смеси. Как показала практика, новая методика в данных условиях оказалась малоэффективной.

Параллельно областные власти будут проводить работу по ускорению передачи всей дороги от Чекшино до Великого Устюга в федеральную собственность, чтобы процесс был завершен уже к середине 2020 года, а не к концу.

Ранее NewsVo сообщал, что трассу на Тотьму собирались ремонтировать литым асфальтом с помощью специально купленной техники.

 

Тэги: Чекшино-Тотьма-Никольск, дороги, ремонт

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