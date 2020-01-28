«Трасса разбомблена»: дорогу Чекшино-Тотьма начнут ремонтировать литым асфальтом

28.01.2020 [Общество]

В департаменте дорожного хозяйства Вологодской области пообещали, что ремонт наиболее разрушенных участков трассы Чекшино-Тотьма начнется после 29 января. Подрядчик закупил специальную технику для ямочного ремонта зимой.

Состояние региональной трассы обсудили на оперативном совещании в региональном правительстве. Губернатор Олег Кувшинников рассказал, что ему в онлайн-приемную прислали видео, снятое на дороге к Тотьме.

Видео Алексея Анфалова

— Трасса разбомблена, люди едут по обочинам, ямочный ремонт не производится, хотя в России разработана технология проведения ямочного ремонта, в том числе при отрицательных температурах и при повышенной влажности. Вы видите, что даже крупные ямы не заделываются, подрядная организация свои обязанности не выполняет, — сказал глава региона.

Глава департамента дорожного хозяйства области Андрей Накрошаев заявил, что в прошлом году на трассе было восстановлено около 3,5 километров дорожного полотна, проводились и ямочные ремонты. 

— В этом году ввиду неблагоприятных погодных условий, постоянного перехода через «ноль» и движения большегрузного транспорта на отдельных участках общей протяженностью около 15 километров образовалась критическая ситуация ввиду такой ненормативной сплошной ямочности, которую мы видели на ролике. Ремонт данных участков производился традиционными холодными асфальтобетонными смесями, которые ввиду данных погодных условий не дали никакого эффекта. Данный ремонт был недолговечный и проблему не решал. Ввиду этого подрядчику было дано предписание закупить специальную технику, о который вы сейчас сказали, Олег Александрович. Это так называемая установка по работе с литым асфальтом, которая позволяет производить ремонт асфальтобетонного покрытия при отрицательных погодных условиях, до минус 10 градусов Цельсия и при условиях влажности, — отметил Накрошаев.

Установку приобрели, сейчас идут пусконаладочные работы, и в середине этой недели, по словам главы департамента, ремонт наиболее проблемных участков уже начнется. 

Напомним, ремонт трассы Чекшино-Тотьма-Никольск должен был начаться в 2017 году - сообщалось, что в тот период на ремонт участка этой дороги, проходящей через Сокольский район, потратят 59,5 млн рублей. В январе 2019 года в областнмо правительстве рассказали, что трасса "Чекшино-Тотьма-Нюксеница-Великий Устюг" в 2020 году будет передана в федеральную собственность. Она является частью маршрута Тотьма-Никольск, на ремонт которого до 2022 года обещали направить 2,5 млрд рублей. В частности, в 2019 году на ремонт трассы "Чекшино-Тотьма-Никольск" должны были выделить 9 млн рублей, сообщал губернатор. Ранее, в 2018 году, некоторые участки этой дороги должны были отремонтировать за счет средств ПАО "Газпром".

Тэги: ремонт дорог, дороги

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