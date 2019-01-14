2,5 млрд рублей направят на ремонт дороги Тотьма-Никольск до 2022 года

14.01.2019 [Общество]

Около 2,5 млрд рублей направят на ремонт дороги Тотьма-Никольск в ближайшие три года, сообщает пресс-служба губернатора.

Работы запланированы на территории Бабушкинского и Никольского районов: власти обещают отремонтировать почти 200 км автотрассы.  Ремонт будет проводиться в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Дорожная техника на трассе Тотьма-Никольск появится уже в этом году: на территории Бабушкинского района приведут в порядок 129 км.

«В 2018 мы смогли обеспечить только текущее содержание дороги. Но ямочный ремонт уже не дает нужного эффекта. Дорожное полотно серьезно разрушено: есть просадки и трещины. Благодаря федеральной и региональной поддержке эта дорога будет приведена в нормативное состояние», - подчеркнул губернатор Олег Кувшинников.

Таким образом, дорога «Тотьма-Никольск» объединит между собой два маршрута, которые уже в ближайшее время будут переданы в федеральную собственность: Чекшино-Тотьма-Нюксеница-Великий Устюг (2020 год) и Урень - Шарья - Никольск-Котлас (2024 год).

Тэги: ремонт дворов

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