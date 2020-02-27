Вологжанина осудили за убийство бездомного, которого он приютил в своей квартире

27.02.2020 [Происшествия]

В Вологде суд признал 52-летнего местного жителя виновным в убийстве бездомного, которого подсудимый пустил пожить в своей квартире.

«22 октября 2019 года около 8 часов утра следователям СК России поступило сообщение об обнаружении в квартире дома на улице Пролетарской в Вологде тела мужчины с признаками насильственной смерти», - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Правоохранители установили, что погибшим является бездомный безработный 55-летний мужчина, временно проживавший в указанной квартире. Причиной смерти стало колото-резаное ранение груди. Хозяин квартиры был задержан по подозрению в совершении преступления и, по ходатайству следователей, заключён под стражу.

«Следствием и судом установлено, что между мужчинами произошла бытовая ссора, в ходе которой обвиняемый ударил потерпевшего ножом. Он сообщил о находившемся в его квартире погибшем мужчине соседке, которая позвонила в “скорую”», - отмечают в региональном управлении следственного комитета.

Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 7 лет и 6 месяцев колонии строгого режима.

Ранее NewsVo сообщал, что в январе суд вынес приговор 66-летнему пенсионеру, признанному виновным в убийстве бездомного в Шексне в 2018 году.

Тэги: убийство, бездомные

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