Суд вынес приговор пенсионеру, который до смерти забил бездомного кувалдой в Шексне

29.01.2020 [Происшествия]

Суд вынес приговор 66-летнему пенсионеру, признанному виновным в убийстве бездомного в Шексне в 2018 году.

Как ранее сообщал NewsVo, останки человеческого тела были обнаружены в ноябре 2018 года недалеко от железнодорожного полотна в районе гаражей. Установить личность погибшего сразу не удалось. Судебно-медицинская экспертиза не смогла установить причину смерти. Тогда следователи назначили новую экспертизу - медико-криминалистическую, в экспертном учреждении Вологды. Специалистам представили не только останки человеческого тела, но и прижизненную фотографию пропавшего мужчины, которому они могли принадлежть.

«В результате экспертных процедур фотосовмещения удалось подтвердить личность погибшего, но, более того, эксперт смог сориентировать следствие в вопросе причин его смерти, сообщив об обнаруженных у него телесных повреждениях, возможно криминального характера»,- сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Информацию об этом следователи передали оперативникам, и в итоге полицейским удалось вычислить подозреваемого в убийстве бездомного. Им оказался местный 66-летний пенсионер, знакомый погибшего. Он написал явку с повинной и вскоре был арестован.

Судом и следствием было установлено, что вечером 12 августа 2018 года мужчины находились в гараже, расположенном на улице Пионерской в Шексне. Между ними произошла ссора, в ходе которой подозреваемый, вооружившись кувалдой, несколько раз ударил потерпевшего. В результате полученных травм бездомный скончался.

Видео СУ СК РФ по Вологодской области

«В ходе осмотра места происшествия следователи обнаружили и изъяли предполагаемое орудие преступления (кувалду), а также с помощью криминалистической техники следователи-криминалисты СУ СК России по Вологодской области выявили и изъяли сохранившиеся следы вещества, похожего на кровь, и иные объекты со следами», - пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области

Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Тэги: убийство, судмедэкспертиза

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