Встреча с фотохудожником Евгением Ивановым состоится в Шаламовском доме в Вологде 29 февраля

Творческая встреча с фотохудожником Евгением Ивановым пройдет 29 февраля в Шаламовском доме в Вологде. Там сейчас проходит выставка работ, которая приурочена к юбилею автора.

— На встрече вы узнаете как создавались фотографии, представленные в экспозиции, как находить идеи и вдохновение для творчества, автор раскроет секреты съемок в разных жанрах фотографии, а также, вас ждет рассказ о многочисленных путешествиях, фотосъёмках и интересных историях из жизни фотографа, — сообщается на странице Вологодской областной картинной галереи в социальной сети.