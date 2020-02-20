Выставка работ «глянцевого» фотографа Евгения Иванова открылась в Шаламовском доме в Вологде

20.02.2020 [Культура]

Фотовыставка «Мгновения жизни, мгновения любви» открылась в Шаламовском доме Вологды. Автор работ — фотограф Евгений Иванов, который в этом году отмечает юбилей — 55 лет.

На выставке представлены фотографии, созданные в разные периоды его жизни. Эти работы объединены в циклы: «Русский север», «Всякое дыхание…», «Домик в деревне», «Портреты», «Путешествия», «Много-много путешествовать…», «Тихая жизнь», «Счастье», «Венеция, «Париж», «Огни Парижа», «Прогулка», «Времена года».

— Евгений Иванов родился в 1965 году в Прибалтике, но вскоре вместе с матерью переехал в Вологду, — рассказывают организаторы выставки. — Здесь он рос среди творческой интеллигенции, его отчим, художник, приемный сын В. Н. Корбакова, и его окружение, прочили мальчику кисть и краски. В художественную школу Евгений ходил с удовольствием, но художником не стал. Когда он работал оформителем в строительной компании, рядом с его мастерской находилась лаборатория известного фотографа Н. В. Барского и сам Евгений дружил с фотографом А.Метерхиным. Во многом благодаря знакомству с ними он стал фотохудожником. Его первая фотосъемка танцевального коллектива «Вологодские узоры» получилась на редкость удачной и принесла ему известность.

Борис Гранатов пригласил его в ТЮЗ Вологды, там Евгений трудился 15 лет. Талант и трудолюбие принесли ему популярность, он стал получать большое количество заказов от многих творческих коллективов города.

— И это был какой-то перелом в фотоиндустрии нашего города. Я стал первым коммерческим и, как сегодня говорят «глянцевым» фотографом Вологды, — вспоминает Евгений.

Евгений Иванов — мастер с широким творческим диапазоном. На его выставке в Шаламовском доме представлены практически все жанры художественной фотографии.

— Его работы не только эстетически выразительны, некоторые очень эффектны, поражают яркостью красок, контрастами освещения, — поясняют организаторы выставки. — В них раскрывается его светлый взгляд на мир, жизнелюбие, любознательность, чувство юмора, доброта. Эти качества привлекают к нему многочисленных заказчиков и зрителей. Надеемся, что и наши посетители получат удовольствие от знакомства с этой выставкой.

Выставка работ Евгения Иванова будет работать до 1 марта в Шаламовском доме по адресу: Вологда, Сергея Орлова, 15, строение 1.

Без возрастных ограничений

 

Тэги: фотовыставка, картинная галерея
Фото NewsVo

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