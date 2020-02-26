Федор Суханов расскажет о путешествиях в Вологде в рамках проекта «Жизнь замечательных городов»

Очередная встреча из серии «Жизнь замечательных городов» пройдёт в Вологодской областной библиотеке имени Бабушкина 27 февраля. Гидом-экскурсоводом станет предприниматель, председатель Клуба деловых людей, бывалый турист Фёдор Суханов.

— В программе посещения: город из восточной сказки — Ташкент, Узбекистан; Улан-Уде и озеро Байкал, Бурятия; горный массив Аннапурна, Непал; города Северной Кореи, а также остров Сааремаа, Эстония, — сообщается на странице областной библиотеки в социальной сети.

В рамках проекта «Жизнь замечательных городов» известные вологжане, которые при этом являются хорошими рассказчиками, повествуют о самых ярких своих путешествиях. Ранее NewsVo сообщал, что в январе этого года журналист и писатель Наталья Мелёхина рассказывала о своей поездке в Ханой.

Встреча с Фёдором Сухановым состоится в четверг, 27 февраля, в 18:00 в зале № 6 Областной библиотеки по адресу: Вологда, ул. Марии Ульяновой, 7.

Вход свободный.