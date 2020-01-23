О Вьетнаме расскажут вологжанам на встрече в областной библиотеке

В виртуальное путешествие по Ханою с писателем и журналистом Наталией Мелехиной предлагает отправиться Вологодская областная библиотека. Наталья станет гостьей клуба «Жизнь замечательных городов». Встреча состоится вечером 23 января.

— Наталья — отличный рассказчик и очень внимательный путешественник, — сообщается на странице библиотеки в социальной сети. — В программе поездки: знаменитый театр на воде, где сцена - озеро; экскурсия в бухту Халонг (одно из современных семи Чудес света); вьетнамская литература и уголок Вологодчины во Вьетнаме; знаменитая уличная кухня Ханоя и многое, многое другое!

Наталья Мелехина расскажет о своих впечатлениях от путешествия во Вьетнам, о перелете, особенностях питания, менталитете, литературе и театре на воде, а также даст советы вологжанам, желающим посетить эту страну.

Начало встречи в 18:00 в четверг, 23 января в здании областной библиотеки на М.Ульяновой, 1, зал 12.

Вход свободный.