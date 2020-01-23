О Вьетнаме расскажут вологжанам на встрече в областной библиотеке

23.01.2020 [Культура]

В виртуальное путешествие по Ханою с писателем и журналистом Наталией Мелехиной предлагает отправиться Вологодская областная библиотека.  Наталья станет гостьей клуба «Жизнь замечательных городов». Встреча состоится вечером 23 января.

— Наталья — отличный рассказчик и очень внимательный путешественник, — сообщается на странице библиотеки в социальной сети. — В программе поездки: знаменитый театр на воде, где сцена - озеро; экскурсия в бухту Халонг (одно из современных семи Чудес света); вьетнамская литература и уголок Вологодчины во Вьетнаме; знаменитая уличная кухня Ханоя и многое, многое другое!

Наталья Мелехина расскажет о своих впечатлениях от путешествия во Вьетнам, о перелете, особенностях питания, менталитете, литературе и театре на воде, а также даст советы вологжанам, желающим посетить эту страну.

Начало встречи в 18:00 в четверг, 23 января в здании областной библиотеки на М.Ульяновой, 1, зал 12.

Вход свободный.

Возрастное ограничение (12+)

 

Тэги: путешествия
Фото со страницы библиотеки в соцсети

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Вологодский фотограф и оператор Алексей Курбатов умер в Лос-Анджелесе
В Вологде подросток в магазине до смерти избил 31-летнего мужчину
Заведующая лабораторией роддома в Вологде прекратила голодовку: департамент здравоохранения обещает провести проверку
Погибшего в Вологде мужчину подросток избил из-за банки энергетика
На краю гибели: дом жителя Вологодского района смывает в реку
На жителя Верховажья Юрия Шадрина вновь составили протокол по статье об оскорблении власти
Олег Кувшинников заявил, что детсад на Ярославской в Вологде будут строить в любом случае
На ликвидацию ЧП со скважиной в Белозерске потратили более 13 млн рублей
Начальник департамента городского хозяйства Вологды Андрей Макаровский лишился своего поста
В Вытегре бойцовая собака покусала шестерых учеников в здании школы
20.01.2020 [Общество]

Начальник департамента городского хозяйства Вологды Андрей Макаровский лишился своего поста

4168
5

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В «Чистом следе» опровергли информацию о банкротстве предприятия
В Вологде пристав в суде ради премии составлял протоколы на невиновных
Собственники нескольких жилплощадей в Вологодской области будут платить за вывоз мусора в каждой из них
В Вологде автокран опрокинулся на «Ладу Ларгус»
Фотовыставка, посвященная деревянной архитектуре, открылась в Вологде
Школьник из Вологды выиграл Всероссийские соревнования по настольному теннису
В Вологодской области выросли цены на сжиженный газ в баллонах
 


16.01.2020 [Общество]

На краю гибели: дом жителя Вологодского района смывает в реку

5498
0
23.01.2020 [БлогоVO]

Новогодние подарки от ООО «Еврогаз»

216
0
22.01.2020 [Обзор Прессы]

Новые члены правительства. Что о них нужно знать

661
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика