В Вологде алиментщик вместо свидания попал на прием к судебным приставам

25.02.2020 [Общество]

В Вологде приставы через переписку с женской страницы в соцсети договорились с алиментщиком о свидании, а вместо этого доставили его в отдел. Мужчина не платил деньги на содержание своей несовершеннолетней дочери, накопив долг в 990 тысяч рублей.

— Необходимо отметить, что мужчина несколько раз был объявлен в розыск. Работникам ведомства выйти на связь с должником удалось посредством социальных сетей.  От лица незнакомки судебные приставы договорились с нерадивым отцом о свидании, где и был осуществлен привод должника в отдел, — сообщает пресс-служба УФССП по Вологодской области.

В отделении судебных приставов на должника составили протокол по ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Рассмотрев материалы, суд принял решение назначить алиментщику наказание в виде административного ареста в 10 суток.

Ранее NewsVo сообщал, что в поселке Ясная Поляна под Череповцом приставы нашли должника в очереди в магазин,, а жителя Вытегры, задолжавшего по кредиту 340 тысяч рублей, приставы нашли в Магадане.

 

Тэги: приставы

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