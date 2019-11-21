В Череповецком районе приставы нашли должника в очереди в магазин

21.11.2019 [Общество]

В поселке Ясная Поляна под Череповцом приставы нашли должника в очереди в магазин, сообщает региональное управление службы судебных приставов. Рейд сотрудники УФССП проводили вместе с полицейскими.

— В ходе рейдового мероприятия работниками двух ведомств был обнаружен должник в очереди в магазин. Проследовав с мужчиной по месту его жительства, судебные приставы по Череповецкому району составили акт описи и ареста личного имущества должника, а именно чайник и микроволновая печь, — сообщает пресс-служба вологодского УФССП.

Всего по итогам рейда в нескольких населенных пунктах района было взыскано около 22 тысяч рублей долгов по административным штрафам за различные правонарушения.

 

 

Тэги: судебные приставы, долги

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