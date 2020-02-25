Череповецкий конькобежец Артём Арефьев завоевал серебро в командном спринте

В польском Томашуве-Мазовецком завершился Чемпионат мира по конькобежному спорту среди юниоров. В последний соревновательный день череповчанин Артем Арефьев пополнил свою копилку наград серебряной медалью в командном спринте. Сборная России, за которую помимо Артём Арефьев бежали Даниил Алдошкин и Степан Чистяков, уступила 1,14 секунды победителям, сборной Кореи. На третьем месте разместились представители Нидерландов.



Ранее NewsVo сообщал, что на пятисотметровой дистанции Артём Арефьев также взял серебро.