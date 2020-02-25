В польском Томашуве-Мазовецком завершился Чемпионат мира по конькобежному спорту среди юниоров. В последний соревновательный день череповчанин Артем Арефьев пополнил свою копилку наград серебряной медалью в командном спринте. Сборная России, за которую помимо Артём Арефьев бежали Даниил Алдошкин и Степан Чистяков, уступила 1,14 секунды победителям, сборной Кореи. На третьем месте разместились представители Нидерландов.
Ранее NewsVo сообщал, что на пятисотметровой дистанции Артём Арефьев также взял серебро.
Череповецкий конькобежец Артём Арефьев завоевал серебро в командном спринте
25.02.2020 [Спорт]
В польском Томашуве-Мазовецком завершился Чемпионат мира по конькобежному спорту среди юниоров. В последний соревновательный день череповчанин Артем Арефьев пополнил свою копилку наград серебряной медалью в командном спринте. Сборная России, за которую помимо Артём Арефьев бежали Даниил Алдошкин и Степан Чистяков, уступила 1,14 секунды победителям, сборной Кореи. На третьем месте разместились представители Нидерландов.