Череповецкий конькобежец Артём Арефьев завоевал серебро в командном спринте

25.02.2020 [Спорт]

В польском Томашуве-Мазовецком завершился Чемпионат мира по конькобежному спорту среди юниоров. В последний соревновательный день череповчанин Артем Арефьев пополнил свою копилку наград серебряной медалью в командном спринте. Сборная России, за которую помимо Артём Арефьев бежали Даниил Алдошкин и Степан Чистяков, уступила 1,14 секунды победителям, сборной Кореи. На третьем месте разместились представители Нидерландов.

Ранее NewsVo сообщал, что на пятисотметровой дистанции Артём Арефьев также взял серебро.

Тэги: конькобежный спорт

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