Череповчанин Артем Арефьев завоевал серебро Чемпионата мира по конькобежному спорту

21.02.2020 [Спорт]

Череповчанин Артем Арефьев завоевал серебряную медаль на Чемпионате мира по конькобежному спорту. Соревнования среди юниоров стартовали в польском городе Томашув-Мазовецкий.

В первый соревновательный день прошли старты на дистанциях 500 метров и 1500 метров. Артём Арефьев завоевал серебряную медаль на дистанции 500 метров, показав результат 35,282 секунды. Его отставание от победителя, японца Кацухиро Курацубо составило 3 тысячных секунды. На третьем месте ещё один представитель Японии, Ватару Морисиге.

Чемпионат мира завершится в воскресенье, 23 февраля

Тэги: конькобежный спорт

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Депутат-единоросс из Вологды выложил в соцсеть видео, как едет с превышением скорости
«И автомобиль не мой, и за рулем - не я». Депутат Алексей Коновалов прокомментировал видео с нарушением скорости
В Череповце вандалы уничтожили ледяные скульптуры к 75-летию победы в ВОВ
Опекунов Степы Кукина из Вологды приговорили к 18 годам и 4 годам колонии за убийство мальчика
В Череповецком районе пенсионер застрелил дочь из ружья и покончил с собой
Правительство Вологодской области планирует потратить 8 млн рублей на покупку четырех машин
В Череповце ищут четырех подростков, уничтоживших ледяные скульптуры к 75-летию победы в ВОВ
В Великоустюгском районе под лед провалился КамАЗ с песком
Выставка находок вологодских археологов открылась в Доме Левашова
Вологжанка угнала припаркованную для разгрузки товара «Газель»
20.02.2020 [Общество]

Мэрия Череповца оштрафовала на 3 млн рублей подрядчика, не справляющегося с уборкой улиц

540
0
17.02.2020 [БлогоVO]

Один из телеграмм-каналов написал, что порталу «Ньюсво» «заказали» Алексея Коновалова

2106
4
18.02.2020 [Общество]

«И автомобиль не мой, и за рулем - не я». Депутат Алексей Коновалов прокомментировал видео с нарушением скорости

10759
6

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Ресурсный центр добровольчества откроют в Вологде
Череповчанин Артем Арефьев завоевал серебро Чемпионата мира по конькобежному спорту
Полиция объявила в розыск пропавшего 22-летнего жителя Белозерска
В Вытегорском районе грузовик с лесом опрокинулся на дорогу
Бывший директор Дарвинского заповедника утонул, провалившись под лед в Череповецком районе
В Вологде двух юношей приговорили к срокам в колонии за угон ВАЗа
6,5 млн рублей потратят из бюджета Вологды на корректировку проекта ремонта Октябрьского моста
 


20.02.2020 [Общество]

"Нас поддерживают врачи и жители". Как в Верховажье несколько раз меняли место для ЦРБ, ссылаясь на мнение населения

890
0
21.02.2020 [БлогоVO]

Это лекарство продлевает жизнь

38
0
20.02.2020 [Обзор Прессы]

Крупнейший гаражный кооператив Череповца оказался на грани банкротства

1526
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика