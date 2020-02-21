Череповчанин Артем Арефьев завоевал серебро Чемпионата мира по конькобежному спорту

Череповчанин Артем Арефьев завоевал серебряную медаль на Чемпионате мира по конькобежному спорту. Соревнования среди юниоров стартовали в польском городе Томашув-Мазовецкий.

В первый соревновательный день прошли старты на дистанциях 500 метров и 1500 метров. Артём Арефьев завоевал серебряную медаль на дистанции 500 метров, показав результат 35,282 секунды. Его отставание от победителя, японца Кацухиро Курацубо составило 3 тысячных секунды. На третьем месте ещё один представитель Японии, Ватару Морисиге.

Чемпионат мира завершится в воскресенье, 23 февраля