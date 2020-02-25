В Вологде стартовало интернет-голосование за благоустройство общественных пространств в 2021 году

Общественные пространства, которые в Вологде в рамках проекта «Комфортная городская среда» отремонтируют в 2021 году, выберут в Вологде с помощью интернет-голосования. Оно стартовало в 8 утра 25 февраля на сайте городской администрации и продлится до 20 часов 27 февраля.

В списке 26 территорий из разных районов города, отобранные общественной комиссией федерального проекта «Городская среда». Среди них — Ковыринский парк, бульвар по улице Ильюшина, аллея на Копанке, парк «Евковка», Октябрьский сквер, но нет, например, площади Революции.

В пресс-службе горадминистрации отмечают, что предложения выдвигали сами вологжане. Комиссия не допустила до голосования те из них, по которым не был представлен полный пакет документов или которые находятся на сформированных земельных участках, принадлежащих третьим лицам.

— Чтобы проголосовать, нужно обязательно пройти авторизацию через портал Госуслуг. Далее отметить выбранные пространства, поддержав не более трех объектов, затем нажать на кнопку «Проголосовать». К каждому пространству прилагается краткое описание работ и проект. Объекты также отмечены на электронной карте, — сообщает пресс-служба администрации Вологды.

По итогам голосования состоится заседание общественной комиссии проекта «Комфортная городская среда». С учетом мнения вологжан будет назван список проектов для благоустройства в 2021 году.

Ранее NewsVo сообщал, что такой же механизм был использован для определения общественных пространств для благоустройства в 2020 году. По итогам голосования в список на благоустройство были включены два пространства, набравшие наибольшее количество голосов: бульвар на ул. Пирогова и Рождественский сквер в микрорайоне Охмыльцево. На ремонт этих территорий будет направлено порядка 63 млн рублей из федерального, областного и городского бюджетов.

