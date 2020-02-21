В Вологодской области ввели режим повышенной готовности к паводку

21.02.2020 [Общество]

В Вологодской области ввели режим повышенной готовности к весеннему паводку, сообщает пресс-служба регионального правительства.

— В западных районах области, как и на востоке, и в центре, угроза наводнения сохраняется. В среднем уровень воды в реках на два метра превышает обычные значения. Осадки прибывают, лед очень тонкий. Поэтому приходится заранее проводить все мероприятия, для своевременного реагирования на ситуацию, — отметил замгубернатора Вологодской области Виктор Рябишин.

Синоптики отмечают, что февраль этого года характеризуется аномально теплым температурным режимом, выше нормы на 7-8 градусов, осадки — на 20-30% также превышают норму. По прогнозам, весеннее половодье пройдет на высоких уровнях воды по всей территории Вологодской области.

— Режим повышенной готовности к паводку, который мы вводим, — особая мера контроля, мониторинга за ситуацией. Идет синхронизация действий с Федеральным агентством водных ресурсов, Минприроды, Росгидрометом, — отметил Виктор Рябишин. — Сейчас мы планируем проведение традиционных противопаводковых мероприятий: пропилы, ослабление льда различными способами, готовим силы и средства, плавсредства. Планируем обращаться за поддержкой к предприятиям, будем проводить смотры, чтобы были и бригады, и возможность быстрого реагирования.

Спасательные службы региона приведены в повышенную готовность. Закуплены взрывчатые вещества.

Тэги: паводок

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