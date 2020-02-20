Жительница Череповца в соцсетях обманывала людей при покупке одежды

В Череповце полицейские задержали 42-летнюю местную жительницу, подозреваемую в мошенничестве с использованием социальных сетей. Женщина создавала аккаунты, на которых размещала объявления о продаже одежды, а когда ей переводили деньги за вещи, переставала выходить на связь.

«В полицию города Череповца поступило несколько сообщений от местных жительниц о том, что они перевели денежные средства за покупку женских вещей по номеру банковской карты неизвестному лицу. В своих заявлениях пострадавшие описывали одну и ту же схему. В одной из социальных сетей женщины находили аккаунты, в которых были выставлены фотографии вещей, оплачивали товар, но так его и не получали. В разговоре с дежурным заявительницы также пояснили, что в аккаунте девушки насчитывалось более 6000 подписчиков, и они даже не предполагали, что станут жертвами мошенника», - пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

В результате оперативно-розыскных мероприятий, полицейские задержали череповчанина, который рассказал, что к преступлению причастна его сожительница. Её задержали в Индустриальном районе города. В беседе с правоохранителями подозреваемая рассказала, что создала в соцсети несколько страниц, на которых публиковала фотографии одежды.

«Для большей заинтересованности и просмотра страницы, женщина «накрутила» количество подписчиков. Получая заказ злоумышленница обещала отправить вещи в течение двух недель, и все это время связывалась с «покупателями», после того как срок истекал мошенница блокировала подписчика», - пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Полицейские установили, что от действий подозреваемой пострадали также жители Вологды, Москвы, Санкт-Петербурга и Сямжи. Общий ущерб оценивается в 40 тысяч рублей. По всем фактам преступлений возбуждены уголовные дела.

Ранее NewsVo сообщал, что в Череповце передано в суд дело 39-летней череповчанки, которая с 2011 по 2017 год, являясь администратором группы в социальной сети, собирала заказы на покупку одежды от поставщиков. Какое-то время она их исполняла, а потом,не имея реальной возможности исполнить полученные заказы, присвоила 80 тысяч рублей покупателей.