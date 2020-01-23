В Череповце администратор группы по продаже одежды в соцсети обвиняется в мошенничестве

39-летнюю череповчанку будут судить за мошенничество в интернете с ущербом 80 тысяч рублей.

По версии следствия с 2011 по 2017 год, женщина, являясь администратором группы в социальной сети, собирала заказы на покупку одежды от поставщиков.

«Граждане, желавшие приобрести одежду, вступали в указанную группу, делали заказы, при этом оплачивали полную стоимость товара путем перевода денежных средств на счет банковской карты, принадлежащей обвиняемой», - сообщает пресс-служба прокуратуры Вологодской области

С февраля по октябрь 2017 года, подозреваемая продолжала заниматься той же деятельностью, не имея реальной возможности исполнить полученные заказы и не исполняла их. За указанный период она получила от 14 потерпевших 80 тысяч рублей, которые присвоила.

Череповчанка не признала своей вины, однако, следствием собраны все доказательства, совершённого преступления. Ей грозит до 5 лет лишения свободы.