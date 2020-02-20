В Соколе самосвал повредил кузовом теплосеть: без отопления остались 36 домов

20.02.2020 [Происшествия]

Самосвал с поднятым кузовом устроил аварию на теплосети в Соколе. Сообщение о происшествии поступило на пульт аварийно-диспетчерской службы МУП «Коммунальные системы» в ночь с 19 на 20 февраля.

— Как выяснилось, водитель самосвала перевозил щепу и после разгрузки забыл опустить кузов, которым и зацепил воздушную теплотрассу, проходящую над дорогой по улице Ленинградской. В результате происшествия прекращена подача тепла в жилой сектор микрорайона Красномайский. Без отопления остались 11 улиц: Фабричная, Площадь Свободы, Герцена, Большая Садовая, Ломоносова, Инженерная, Техническая, Торфяная, Новая, Сеточников и Инициаторов, — сообщает сайт администрации Сокольского района.

По данным издания, в районе отключения большинство домов — частные, с индивидуальным отоплением, но есть и многоквартирные, которые подключены к городской системе теплоснабжения. Всего в результате аварии без отопления остались 36 домов, в которых проживают 306 человек. В зоне отключения нет ни одного объекта социальной сферы.

На месте аварии проводятся ремонтные работы, их собираются завершить до конца дня, после чего теплоснабжение восстановят. 

— Добавим, что практически во всех домах, оставшихся без теплоснабжения, имеются печи. Таким образом, сокольчанам будет не трудно поддерживать в своих жилищах нормальный температурный режим, тем более что «розовая» зима давно уже не балует нас морозами, — пишет сайт администрации района.

Ранее NewsVo сообщал, что 21 октября в Соколе из-за застрявшего в грунте экскаватора оказался поврежден водопровод, и жильцы нескольких близлежащих домов остались без воды.

Тэги: авария, теплосеть, отключение отопления

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