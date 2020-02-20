Карантин в школах Череповца отменят с 25 февраля

Занятия в школах Череповца, ранее отмененные из-за карантина по гриппу и ОРВИ, возобновятся с 25 февраля. Такое решение было принято 20 февраля на заседании противоэпидемической комиссии.

— За 3 дня текущей недели количество заболевших гриппом и ОРВИ школьников снизилось на 54% по сравнению с аналогичным периодом прошлой недели. По прогнозам специалистов, в ближайшие 4 дня положительная динамика сохранится, — написал на своей странице мэр Череповца Вадим Германов.

С 25 числа также возобновят свою работу учреждения дополнительного образования.

Ранее NewsVo сообщал, что школы Череповца закрылись на карантин с 14 февраля из-за большого количества заболевших среди детей. С 10 февраля во всех муниципалитетах Вологодской области поручено ввести ограничительные мероприятия, направленные на предотвращение распространения эпидемии гриппа и ОРВИ.