В Вологодской области ввели карантин по гриппу

С 10 февраля в муниципалитетах Вологодской области поручено ввести ограничительные мероприятия, направленные на предотвращение распространения эпидемии гриппа и ОРВИ. Об этом на оперативном совещании в региональном правительстве объявил губернатор Олег Кувшинников.

«Мы видим, что практически во всех возрастных категориях фиксируется резкий рост заболеваемости. Самое широкое и быстрое распространение болезни идет в городах Вологде и Череповце. На прошлой неделе было принято решение о переводе на дистанционное обучение 80 классов в 32 школах городов Вологда и Череповец, частично мы вынуждены были закрыть пять групп в четырех детсадах города Вологды и Сокольского района», - сказал Кувшинников.

В качестве ограничительных мер выступают: введение особого противоэпидемического режима в медицинских и образовательных организациях, обеспечение аптечных и лечебных организаций противовирусными препаратами, ношение медицинских масок, отмена массовых мероприятий. Особое внимание будет уделяться усилению "утренних фильтров" в детских образовательных учреждениях. В случае заболевания ОРВИ более 20% детей учебный или воспитательный процесс в школах и детских садах должен быть частично или полностью приостановлен.

Ранее NewsVo сообщал, что неделю назад эпидпорог по гриппу и ОРВИ в Вологде был превышен на 41%.