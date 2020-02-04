Эпидпорог по гриппу и ОРВИ в Вологде превышен на 41%

Пять тысяч жителей Вологды заболели гриппом и ОРВИ на прошлой неделе: эпидполог в городе превышен на 41%. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Вологодской области. По данным пресс-службы городской администрации, выведены на карантин 11 классов в четырех школах.

При этом в целом по области с 27 января по 2 февраля заболели около 15 тысяч человек.

«За прошедшую неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ на территории Вологодской области ниже эпидемического порога на 22,5% во всех возрастных группах, но отмечаются темпы прироста заболеваемости», — пояснили NewsVo в региональном управлении Роспотребнадзора.

Как отмечают специалисты, судя по интенсивному росту количества заболевших, эпидпорог по области на этой неделе также будет превышен.