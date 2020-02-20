Областные власти поддержат производство грибов вешенок в Шекснинском районе

3,2 тонны грибов вешенок произвели в Шекснинском районе в 2019 году. Экспериментальное производство заработало в деревне Большое-Ивановское в мае. Продукцию отправляют в региональные торговые сети. В этом году в планах - производство порядка 14 тонн вешенок, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Это пилотный проект, и он успешно реализуется, - заявил посетивший предприятие заместитель губернатора Вологодской области Михаил Глазков. – Производители планируют в дальнейшем не только закрыть потребность вологодского рынка, но и наладить поставки в соседние регионы – Ярославскую, Архангельскую области. Мы, конечно, будем оказывать господдержку, чтобы такие производства развивались, чтобы наше сельское хозяйство становилось все устойчивее и крепче».

Ранее NewsVo сообщал, что предприниматели из Китая решили открыть в Устюжне завод по производству палочек для мороженого.