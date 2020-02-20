Областные власти поддержат производство грибов вешенок в Шекснинском районе

20.02.2020 [Экономика]

3,2 тонны грибов вешенок произвели в Шекснинском районе в 2019 году. Экспериментальное производство заработало в деревне Большое-Ивановское в мае. Продукцию отправляют в региональные торговые сети. В этом году в планах -  производство порядка 14 тонн вешенок, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Это пилотный проект, и он успешно реализуется, - заявил посетивший предприятие заместитель губернатора Вологодской области Михаил Глазков. – Производители планируют в дальнейшем не только закрыть потребность  вологодского рынка, но и наладить поставки в соседние регионы – Ярославскую, Архангельскую области. Мы, конечно, будем оказывать господдержку, чтобы такие производства развивались, чтобы наше сельское  хозяйство становилось все устойчивее и крепче».

Ранее NewsVo сообщал, что предприниматели из Китая решили открыть в Устюжне завод по производству палочек для мороженого.

Тэги: грибы, сельское хозяйство
Фото с сайта правительства Вологодской области

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Депутат-единоросс из Вологды выложил в соцсеть видео, как едет с превышением скорости
«И автомобиль не мой, и за рулем - не я». Депутат Алексей Коновалов прокомментировал видео с нарушением скорости
В Вологду закупили фарш, мясо для которого продала ритуальная фирма из Ярославской области
Заместитель главного судебного пристава Вологодской области незаконно заключал госконтракты с фирмой супруги
В Череповце вандалы уничтожили ледяные скульптуры к 75-летию победы в ВОВ
С 1 июля в Вологодской области снова вырастут тарифы ЖКХ
Замеры накапливаемого мусора в Вологодской области хотят провести без участия жителей?
В Череповецком районе пенсионер застрелил дочь из ружья и покончил с собой
10 млрд рублей планируют потратить на расширение трассы «Вологда-Новая Ладога»
Правительство Вологодской области планирует потратить 8 млн рублей на покупку четырех машин
20.02.2020 [Общество]

Вологжан приглашают увидеть железную дорогу глазами машиниста на специальном тренажере

114
0
19.02.2020 [Общество]

После реставрации Вологодской колокольни посетители смогут увидеть её часовой механизм

1112
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Спасатели и полицейские из Финляндии проходят обучение в Вытегорском районе
Вологжан приглашают увидеть железную дорогу глазами машиниста на специальном тренажере
Мэрия Череповца оштрафовала на 3 млн рублей подрядчика, не справляющегося с уборкой улиц
В Череповце двое мужчин вывезли с предприятия 50 метров силового кабеля в «стреле» манипулятора
Областные власти поддержат производство грибов вешенок в Шекснинском районе
22-летний молодой человек умер в больнице после драки на улице в Череповце
Житель Кич-Городецкого района в соцсети переписывался с мужчинами от имени бывшей жены
 


19.02.2020 [Общество]

После реставрации Вологодской колокольни посетители смогут увидеть её часовой механизм

1112
0
20.02.2020 [БлогоVO]

В парке ветеранов ряд объектов, действительно, выглядят страшно

48
0
20.02.2020 [Обзор Прессы]

Крупнейший гаражный кооператив Череповца оказался на грани банкротства

57
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика