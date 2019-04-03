Китайцы хотят открыть в Устюжне завод по производству палочек для мороженого

03.04.2019 [Экономика]

Предприниматели из Китая решили открыть в Устюжне завод по производству палочек для мороженого.

- Многие устюжане уже заметили, что в городе появились жители Китая и начали об этом спрашивать. Да, вам не показалось, они действительно есть, хотя предыдущие две-три недели этот факт почему-то скрывался сотрудниками районной администрации, - пишет Устюженский городской портал.

По данным портала, китайцы выбирали место для производства из 21 населённого пункта, главным критерием было ближайшее расположение к Санкт-Петербургу.

- Как добавил глава района Игорь Петров, они выбрали Устюжну, потому что так, как здесь, к ним в других городах не относились, - сообщает Устюженский городской портал.

Открыть завод планируют на территории ЖБИ, где для устюжан обещают создать 40-50 рабочих мест. По данным портала, юридически предприятие будет зарегистрировано на территории Устюжны.

Напомним, аналогичное производство уже несколько лет работает в селе Никольское Тотемского района.

 

Тэги: палочки для мороженого

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