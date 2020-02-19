Житель Кич-Городецкого района в соцсети переписывался с мужчинами от имени бывшей жены

19.02.2020 [Происшествия]

30-летний житель Кичменгско-Городецкого района завел в соцсети страницу на имя бывшей жены и переписывался с мужчинами. Обман вскрылся, когда один из них решил пообщаться в реальной жизни.

В районный отдел полиции обратился 24-летний молодой человек. Он рассказал, что познакомился в соцсети с девушкой, начал общаться. Через несколько дней новая знакомая позвала мужчину в гости. 

— Еще через пару дней девушка попросила перевести ей денежные средства на прическу и маникюр, чтобы хорошо выглядеть во время встречи с собеседником. Мужчина перевел 4 тысячи рублей на указанный в сообщении номер телефона. В конце июля молодой человек приехал по указанному в смс адресу, где его встретила девушка, которая не знала мужчину, в социальной сети с ним не переписывалась и денег от него не получала, — сообщает пресс-служба областного УМВД.

Выяснилось, что на самом деле с потерпевшим переписывался бывший супруг девушки. Мужчина рассказал оперативникам, что из неприязни к бывшей супруге создал страничку от ее имени. Он общался от имени женщины с незнакомыми мужчинами и приглашал их в гости. Через несколько дней он блокировал страничку и создавал новую.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

Ранее NewsVo сообщал, что 42-летний житель Вологды стал фигурантом уголовного дела о неприкосновенности частной жизни: мужчина выложил в сеть обнаженное фото девушки, с которой расстался. 

Тэги: соцсети, курьезы

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