Вологжанин, расставшись с подругой, выложил в соцсеть ее фото в обнаженном виде

42-летний житель Вологды подозревается в нарушении неприкосновенности частной жизни: мужчина выложил в сеть фотографию обнаженной знакомой.

По версии следствия, инцидент произошел в августе–сентябре 2019 года.

— На почве личных неприязненных отношений к бывшей подруге через интернет вышел на сайт социальной сети, где создал страницу под вымышленным именем и разместил на ней для всеобщего доступа и обозрения личную фотографию потерпевшей в обнаженном виде, выполненную без ее ведома и согласия, — сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Возбуждено уголовное дело, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Ведется следствие.

Ранее NewsVo сообщал, что суд оштрафовал жителя Вологды на 60 тысяч рублей за нарушение неприкосновенности частной жизни бывшей сожительницы. Мужчина следил за перепиской женщины в соцсетях с помощью специального программного обеспечения.