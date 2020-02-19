В Череповце в поликлинике №2 открыли отделение неотложной помощи

Отделение неотложной помощи открыли в поликлинике № 2 в Череповце. Оно находится в левом крыле первого этажа, с торца здания оборудован отдельный вход в отделение. В кабинетах принимают врач общей практики, терапевты, лор и фельдшеры.

— Отделение необходимо для разделения плановых и «острых» больных и разгрузки терапевтов. Например, пришел пациент с ОРВИ: талонов к участковому нет, он идет в неотложную помощь, где без записи и талонов в порядке живой очереди окажут помощь, — объяснила официальному сайту Череповца главный врач поликлиники № 2 Людмила Лозова. — Если стрельнуло в спину, заболело ухо или горло, живот, травма была — можно сразу идти в неотложную помощь. Специалисты там принимают по понедельникам с 7.30 до 20 часов, в остальные будние дни — с 8 до 20 часов.

При необходимости пациента могут направить на рентген или на анализы, к другим специалистам. Руководство поликлиники отмечает, что новое отделение позволит участковым принимать пациентов по предварительной записи, заниматься профилактикой, диспансеризацией, лечить хронических больных.

На создание нового отделения поликлиника получила миллион рублей из областного бюджета.

Ранее NewsVo сообщал, что в марте 2020 года в поликлинике №4 Вологды на Окружном шоссе начнется строительство нового корпуса. В основном здании высвободится 1200 квадратных метров площадей, что позволит дополнительно открыть кабинеты узких специалистов и примерно семь-восемь новых участков.