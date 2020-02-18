Строительство нового корпуса поликлиники №4 в Вологде обещают начать в марте 2020 года

В марте 2020 года в поликлинике №4 Вологды на Окружном шоссе начнется строительство нового корпуса, сообщает пресс-служба регионального правительства. В основном здании высвободится 1200 квадратных метров площадей, что позволит дополнительно открыть кабинеты узких специалистов и примерно семь-восемь новых участков. Предполагается, что пристроенном корпусе разместят немедицинские службы поликлиники. Все работы должны быть выполнены до конца года.

«В последние годы микрорайон, который обслуживает поликлиника, стремительно расширяется. К медицинской организации прикреплено уже более 70 тысяч взрослого и детского населения, - рассказал начальник департамента здравоохранения области Сергей Бутаков. - В прошлом году Вологодская городская поликлиника №4 стала участником проекта по «бережливому производству»: в ней обновили холл, появилась открытая регистратура, дежурный администратор и удобная навигация, заработали колл-центр и электронное информационное табло. Также были разделены потоки на здоровых и больных пациентов, созданы комфортные условия для работы медицинского персонала и приема пациентов. Вместе с тем, учреждение испытывает дефицит площадей».

Утверждена и разрабатывается смета, на производство работ выделено 35 млн. рублей. Параллельно закупается новое медицинское оборудование, производится предварительная планировка освободившихся площадей, отмечают в департаменте здравоохранения.

Как ранее сообщал NewsVo, о строительстве нового корпуса поликлиники впервые объявили в мае 2019 года. Губернатор Вологодской области тогда заявил, что средства на его возведение будут предусмотрены в региональном бюджете.