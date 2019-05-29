В Вологде обещают построить новый корпус поликлиники №4

29.05.2019 [Общество]

В 2020 году в Вологде начнутся работы по строительству нового корпуса поликлиники №4, об этом накануне заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

- Необходимо строить дополнительное здание на территории, которая принадлежит поликлинике, порядка тысячи квадратных метров. Все немедицинские сектора и услуги перевести туда, чтобы освободить помещения для работы с пациентами, - сказал глава региона.

Сейчас поликлиника в районе подшипникового завода перегружена: пропускная способность здания чуть больше 30 тысяч человек, а приписано более 65 тысяч.Новое здание позволит открыть в поликлинике дополнительные 10 участков, которые закроют потребность на ближайшие восемь лет.

- Деньги на строительство запланируем в бюджете на ближайшей сессии заксобрания, - говорит Олег Кувшинников.

В прошлом году поликлиника № 4 стала участницей проекта «бережливая поликлиника». Здесь появились открытая регистратура и электронная очередь с голосовым оповещением. Запись на прием осуществляется по телефону, на сайте Госуслуг или в терминале.

Ранее Newsvo сообщал, что в городской больнице № 1 Вологды начался капитальный ремонт хирургического отделения. Контракт на 12 млн рублей заключен с ООО «Ск Вега» из Череповца. В документации к аукциону указано, что все работы должны быть выполнены в течение 120 календарных дней с 15 мая 2019 года. 

Тэги: здравоохранение, поликлиники, обещают

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