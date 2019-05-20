В горбольнице №1 Вологды отремонтируют хирургическое отделение
В городской больнице № 1 Вологды начался капитальный ремонт хирургического отделения, сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения.
Контракт на 12 млн рублей заключен с ООО «Ск Вега» из Череповца. В документации к аукциону указано, что все работы должны быть выполнены в течение 120 календарных дней с 15 мая 2019 года. Однако в пресс-служба департамента сообщает, что ремонт завершится к 15 сентября.
Сейчас в помещениях на третьем этаже лечебного корпуса на Советском проспекте, 63 начались подготовительные работы. Строители убирают старые перегородки, выносят мусор.
— Поскольку капитального ремонта в отделении не было более 20 лет, заменено будет все: полностью обновят стены, пол, потолок, заменят сантехнику, вентиляцию, пожарную сигнализацию, оконные и дверные блоки, мебель, — говорится в сообщении пресс-службы.