В горбольнице №1 Вологды отремонтируют хирургическое отделение

В городской больнице № 1 Вологды начался капитальный ремонт хирургического отделения, сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

Контракт на 12 млн рублей заключен с ООО «Ск Вега» из Череповца. В документации к аукциону указано, что все работы должны быть выполнены в течение 120 календарных дней с 15 мая 2019 года. Однако в пресс-служба департамента сообщает, что ремонт завершится к 15 сентября.

Сейчас в помещениях на третьем этаже лечебного корпуса на Советском проспекте, 63 начались подготовительные работы. Строители убирают старые перегородки, выносят мусор.