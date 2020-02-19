В Череповце будут судить фиктивного директора биржевой фирмы, на деле оказавшейся игровым клубом

В Череповце следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 47-летнего мужчины, подозреваемого в незаконном использовании документов для создания юрлица.

По версии следствия, в 2017 году обвиняемый предоставил группе лиц свой документ, удостоверяющий личность (вид на жительство иностранного гражданина) для регистрации его в реестре юридических лиц в качестве генерального директора общества с ограниченной ответственностью. По документам, фирма специализировалась на розничной торговле компьютерами, офисной мебелью и другими товарами, позднее — на биржевой деятельности. На самом же деле под видом легального бизнеса общество занималось организацией незаконных азартных игр.

За предоставление документа обвиняемый получил фиктивное трудоустройство, заработную плату в размере 8700 рублей и отчисление за него налога на доходы физических лиц.

«Позднее, в 2019 году, обвиняемый и свой паспорт предоставил для регистрации его как подставного директора биржевой организации, к деятельности которой никакого отношения в реальности не имел», — сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 173.2 УК РФ (Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица). В данный момент обвинительное заключение по нему направлено в прокуратуру для утверждения. После материалы дела передадут в суд.

Ранее NewsVo сообщал, что в Вологде 46-летнего местного жителя осудили за незаконное использование документов для реорганизации юридического лица. Мужчина оформил на себя шесть фирм. Приговором суда ему назначено наказание в виде 9 месяцев исправительных работ условно.