Вологжанина, фиктивно оформившего на себя шесть фирм, приговорили к условному наказанию

В Вологде 46-летнего местного жителя осудили за незаконное использование документов для реорганизации юридического лица.

«Судом и следствием установлено, что в марте–апреле 2018 года в областном центре 46-летний вологжанин за 3 тыс. рублей предоставил третьим лицам свой паспорт, а также по их указанию подписал документы, на основании которых стал подставным участником и руководителем 6 обществ с ограниченной ответственностью. При этом, мужчина не намеревался лично управлять данными фирмами», — сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Корреспонденту newsVO в пресс-службе СКР также рассказали, что организации, предположительно, занимались строительно-монтажными работами. Лица, которые предложили вологжанину стать фиктивным руководителем, не установлены.

Подсудимый полностью признал свою вину и заявил в налоговую инспекцию о недостоверности предоставленных сведений. Приговором суда ему назначено наказание в виде 9 месяцев исправительных работ условно.