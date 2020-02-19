Мошенник украл деньги вологжанки под предлогом сбора помощи ветеранам Великой Отечественной войны

Жительница Вологды перевела 75 тысяч рублей мошеннику, который представился сотрудником благотворительной организации. Мужчина позвонил на сотовый 58-летней женщине и сообщил, что его фонд проводит акцию по сбору денег для ветеранов Великой Отечественной войны в честь юбилея победы.

— Потерпевшая решила принять участие в данной акции и перевела на счет мошенников 75 тысяч рублей. Позже женщина выяснила, что никакой благотворительной акции нет, а деньги она перевела мошенникам, — сообщает пресс-служба областного УМВД.

Еще один житель областного центра перевел мошенникам деньги в надежде купить дешевое топливо. Объявление о продаже горючего по сниженной цене он увидел в интернете. Продавец запросил предоплату — 15 тысяч рублей, а когда средства поступили на счет, перестал выходить на связь с покупателем.

Ранее NewsVo сообщал, что 59-летняя жительница Череповца перевела 7 млн рублей мошенникам, которые обещали выплатить ей компенсацию за ранее купленные некачественные лекарства.