В Вологде суд оштрафовал организаторов незаконного игорного клуба на улице Ярославской

19.02.2020 [Происшествия]

В Вологде отделались штрафами еще два организатора незаконных азартных игр. Штрафы в 30 тысяч рублей и 20 тысяч рублей назначены судом владельцу игорного клуба на улице Ярославской и его администратору.

По версии следствия, 28-летний вологжанин арендовал помещения в цокольном этаже здания на улице Ярославской, 32а и разместил там купленный в мае 2019 года инвентарь: 34 компьютера со специальными программами и подключением к  интернету. В июне 2019 года мужчина нанял 33-летнюю вологжанку для работы в качестве администратора игорного клуба. 8 июня полицейские прекратили работу заведения, а игровое оборудование изъяли. Было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 171.2 УК РФ (незаконное проведение азартных игр, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

— Суд, рассмотрев представленные следователями СК России материалы, принял решение о назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 30 тысяч рублей мужчине и 20 тысяч рублей женщине, — сообщает региональное управление следственного комитета.

При этом уголовное преследование обоих фигурантов дела прекращено, дело закрыто.

Напомним, в 2016 году на улице Ярославской тоже нелегально работал зал с игровыми автоматами и терминалами - в доме 25а. Тогда в прокуратуре сказали, что рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела, и с тех пор об этом клубе ничего не сообщали.

Ранее NewsVo сообщал, что как минимум два организатора игорных клубов в Череповце в прошлом году отделались штрафами за незаконную организацию азартных игр. Так, 45-летний бизнесмен, который под видом биржи арендовал помещения на улицах Пионерской, Ленина и Раахе и проспекте Победы, завозил компьютеры как игровое оборудование, получил штраф в 100 тысяч рублей, а дело, возбужденное в отношении него, закрыли. 51-летний череповчанин, организовавший подпольные игровые клубы на улицах Окинина, Горького, Комсомольской, Гагарина и пр. Победы, оштрафован на 150 тысяч рублей.

Тэги: игровые клубы, штрафы

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