В Вологде врачи спасли новорожденную девочку, впервые применив аппарат гипотермии

19.02.2020 [Общество]

В областной детской клинической больнице Вологды впервые применили новый аппарат гипотермии для спасения новорожденного ребенка. Метод применяется для малышей, перенесших асфиксию при родах, и заключается в том, что трое суток температура тела новорожденного снижается до  33 градусов с помощью спецоборудования.

По данным пресс-службы регионального правительства, девочка появилась на свет две недели назад. При родах возникло серьезное осложнение — асфиксия, или удушье.

— Состояние ребенка было крайне тяжелым, она появилась на свет с низкой оценкой по шкале Апгар. Из-за асфиксии развивался отек головного мозга, у девочки отсутствовали важные жизненные функции. Врачи понимали: если не предпринять срочных мер, то ребенок, если и останется в живых, то будет инвалидом до конца своих дней, — говорится в сообщении пресс-службы.

Медики приняли решение применить новый аппарат для проведения общей гипотермии — первый в Вологодской области. Сейчас новорожденная чувствует себя хорошо.

Как пояснил врач-реаниматолог, заведующий отделением анестезиологии-реанимации № 2 детской областной больницы Сергей Маккоев, аппарат помогает малышу справиться с серьезными проблемами, которые возникают на фоне асфиксии.

— Суть метода — в воздействии низкой температуры на тело и мозг ребенка с целью снижения повреждения тканей после удушья. Температуру организма и головного мозга искусственно с помощью аппарата и специального «термокостюма», надеваемого на новорожденного, снижают до 33-34 градусов и поддерживают такую низкую температуру тела на протяжении трех суток, что помогает уменьшить или предотвратить повреждения головного мозга, — поясняет Сергей Маккоев. — Тем самым спасти ребенка от смерти или от инвалидизации самой тяжелой степени — эпилепсии, умственного недоразвития. Охлаждение головного мозга способствует восстановлению микроциркуляции в сосудах мозга, снижает потребность клеток в кислороде за счет снижения скорости обменных процессов. После трех суток гипотермии аппарат постепенно, в течение нескольких часов нагревает малыша до нормальной температуры тела.

Ранее в больнице при асфиксии у новорожденного применялась пассивная гипотермия, то есть создание низкой температуры тела посредством холодной грелки. Сейчас аппарат сам контролирует температуру. В случаях появления отклонений техника сигнализирует об этом и сама их корректирует. На данный момент этот современный метод активно используют только в крупных федеральных центрах Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.

С помощью аппарата будут лечить новорожденных со всей Вологодской области. Роддомы региона будут направлять каждого новорожденного с тяжелой асфиксией в Вологодскую областную детскую клиническую больницу, где его пролечат методом гипотермии.

— Использование этого метода многократно увеличивает шансы новорожденных с гипоксией на выздоровление и уменьшает риск развития осложнений на фоне недостаточного поступления кислорода к тканям и органам ребенка, — говорится в сообщении пресс-службы. 

Ранее NewsVo сообщал, что осенью 2019 года врачи детской областной больницы № 2 в Череповце провели сложнейшую операцию ребенку, который напоролся на железный штырь и повредил сердце.  

Тэги: здравоохранение, дети

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