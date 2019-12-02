Череповецкие врачи спасли мальчика, который проколол сердце железным штырем

02.12.2019 [Общество]
Череповецкие врачи спасли мальчика, который проколол сердце железным штырем

Врачи детской областной больницы № 2 в Череповце провели сложнейшую операцию ребенку, который напоролся на железный штырь и повредил сердце. 

Инцидент произошел 20 ноября. Девятилетний Кирилл гулял с друзьями на улице Чкалова и, перелезая забор, напоролся на штырь. В шоковом состоянии мальчик смог дойти до школы, позвонил маме и бабушке. 

«Он позвонил, сказал, что распорол себе живот. Все это случилось рядом со школой, поэтому он смог дойди до крыльца, уже там вызвали скорую. Я была на работе и оттуда поехала прямо в больницу. Кирилла уже оперировали. Он очень активный, непоседа… Было страшно, чего я только не передумала, пока ждала окончания операции», — рассказала официальному сайту Череповца мама Кирилла Наталья Орлова.

Оказалось, что штырь вошел в сердце мальчика. Когда он только поступил в больницу, рана была небольшая (1,5 сантиметра на 1 сантиметр), наружного кровотечения не было, но состояние мальчика было очень тяжелое.  

«Провели обследование, подготовили к операции. Когда вскрыли грудную клетку, поняли, что повреждено именно сердце — проникающее ранение в левый желудочек. Когда стали выполнять ревизию, началось интенсивное кровотечение, пришлось дырку в сердце заткнуть пальцем. У нас опыта ведения таких больных нет, поэтому обратились за консультацией в клинику Санкт-Петербурга, потом подъехали „взрослые“ хирурги из облбольницы № 2. Большое спасибо им за помощь», — рассказал детский хирург Алексей Родичев.

Операция длилась четыре часа, в ней участвовали шестеро специалистов: двое хирургов детской больницы, двое - из взрослой, анестезиолог и операционная сестра.

Кирилл неделю провел в реанимации. Сейчас мальчик проходит лечение в хирургическом отделении, чувствует себя удовлетворительно и ждет, когда врачи разрешат ему вставать с кровати.

Тэги: сердце, дети, здравоохранение
Фото cherinfo.ru

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