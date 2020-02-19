Областной суд смягчил наказание водителю, насмерть сбившему двух человек на «зебре» в Череповце

Вологодский областной суд смягчил наказание 24-летнему водителю, который насмерть сбил двух человек на «зебре» в Череповце. 4,5 года лишения свободы Максим О. будет отбывать не в колонии общего режима, а в колонии-поселении.

Как ранее сообщал NewsVo, трагедия произошла 2 сентября 2019 года на улице Сталеваров. Подсудимый управляя автомобилем «Киа», в нарушение правил дорожного движения, решил проехать на «красный» и не уступил дорогу пешеходам на «зебре». В итоге были сбиты человека: 59-летняя женщина с различными травмами была доставлена в больницу, 40-летний мужчина и 48-летняя женщина скончались на месте до приезда медиков.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц и причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Череповецкий городской суд приговорил мужчину к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, он был лишен прав заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 3 года. В пользу потерпевших (родственникам погибших и пострадавшей) с него взыскали компенсацию морального вреда в сумме 6 690 000 рублей.

Подсудимый не согласился с таким приговором и подал апелляцию. Рассмотрев дело, Вологодский областной суд постановил оставить без изменения срок пребывания в колонии, однако общий режим заменил на колонию-поселение.

— Суд принял во внимание, что О. совершил впервые преступление, являющееся неосторожным и относящееся к категории средней тяжести, по месту жительства и работы характеризуется положительно, его молодой возраст, принятие им мер в добровольном порядке к частичному возмещению морального вреда, и направил его для отбывания наказания в колонию-поселение, — сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

Кроме того, суд уменьшил размер компенсации морального вреда, взысканный в пользу близких родственников за смерть одного из потерпевших, с 4 150 000 рублей до 1 900 000 рублей, посчитав решение Череповецкого суда "не соответствующим требованиям разумности и справедливости".