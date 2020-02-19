Экс-начальницу отделения почты в Вологде осудили за присвоение 450 тысяч рублей из кассы

Суд вынес приговор бывшей начальнице одного из отделений почтовой связи Вологды, которая присвоила 450 тысяч рублей, предназначенных для выплаты пенсий и социальных пособий. В ходе следствия было установлено, что хищения совершались периодически в период с 25 февраля по 29 марта 2019 года.

— В ходе судебного разбирательства подсудимая признала вину в совершении данного преступления, пояснив суду, что она брала из кассы денежные средства в различных суммах, которые тратила на личные нужды, — сообщает прокуратура Вологодской области.

37-летнюю женщину признали виновной в присвоении с использованием служебного положения, ей назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно. При вынесении приговора было учтено то, что подсудимая признала вину и раскаялась, а также то, что на иждивении у нее находится ребенок. Для возмещения нанесенного преступлением ущерба будет арестовано и продано с торгов принадлежащее женщине имущество.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Ранее NewsVo сообщал, что экс-начальницу отделения почтовой связи в селе имени Бабушкина осудили за присвоение 77 тысяч рублей пенсии по потере кормильца. Обвиняемая сфальсифицировала выдачу этих денег получателю, подделав его подписи в поручении. Ей назначено наказание в виде полутора лет лишения свободы условно, с испытательным сроком.