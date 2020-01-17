Суд вынес приговор почтальону из села имени Бабушкина, присвоившей чужую пенсию по потере кормильца

17.01.2020 [Общество]

Экс-начальницу отделения почтовой связи в селе имени Бабушкина осудили за присвоение денег клиентки. Почтальон забрала себе 77 тысяч рублей пенсии по потере кормильца.

Как ранее сообщал NewsVo, осенью 2018 года обвиняемая незаконно забрала из кассы 77 тысяч рублей и сфальсифицировав выдачу этих денег получателю, подделав его подписи в поручении.

- Как выяснили следователи СК России, деньги предназначались матери 6-летнего ребенка, лишившегося отца в 2015 году, в качестве перерасчета страховой пенсии по случаю потери кормильца. Женщина получила лишь ежемесячную выплату для ребенка, а факт перечисления ей суммы перерасчета обвиняемая утаила и деньги присвоила себе, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

По факту присвоения денег было возбуждено уголовное дело ч. 3 ст. 160 УК РФ. На суде женщина не признала свою вину в совершении преступления. Ей назначено наказание в виде полутора лет лишения свободы условно, с испытательным сроком. Кроме того, как сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области, бывшего почтальона обязали вернуть украденное "Почте России".

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

 

Тэги: Почта России, присвоение

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