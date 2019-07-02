В Бабушкинском районе будут судить почтальона, присвоившего чужую пенсию по потере кормильца

Экс-начальницу одного из отделений почтовой связи в Бабушкинском районе будут судить за присвоение денег клиентки. Почтальон забрала себе 77 тысяч рублей пенсии по потере кормильца.

По версии следствия, осенью 2018 года обвиняемая незаконно забрала из кассы 77 тысяч рублей и сфальсифицировав выдачу этих денег получателю, подделав его подписи в поручении.

- Как выяснили следователи СК России, деньги предназначались матери 6-летнего ребенка, лишившегося отца в 2015 году, в качестве перерасчета страховой пенсии по случаю потери кормильца. Женщина получила лишь ежемесячную выплату для ребенка, а факт перечисления ей суммы перерасчета обвиняемая утаила и деньги присвоила себе, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

По факту присвоения денег было возбуждено уголовное дело ч. 3 ст. 160 УК РФ. Его материалы в данный момент переданы в суд.

Ранее Newsvo сообщал, что в прошлом году в Череповецком районе осудили бывшего начальника отделения почтовой связи, которая подделала подпись местного жителя, чтобы забрать себе его пенсию. Женщину приговорили к условномусроку.