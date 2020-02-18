Главным врачом Сокольской ЦРБ стал травматолог из Ростова-на-Дону Григорий Романенко

18.02.2020 [Общество]

Сокольскую ЦРБ возглавил врач-травматолог из Ростова-на-Дону Григорий Романенко. На новую должность он был назначен 13 февраля.

Григорий Романенко – травматолог-ортопед высшей категории. В 2003 году он окончил Ростовский государственный медицинский университет по специальности «Лечебное дело», а в марте 2016 года получил сертификат по травматологии и ортопедии. В Ростове-на-Дону Романенко возглавлял отделение травматологии в областной больнице № 2. Кроме того, он вел платный прием в Медцентре профессора Круглова. В интернете указано, что стоимость приема была от 2500 рублей. На портале Prodoctorov о Григории Романенко много положительных отзывов пациентов в Ростове-на-Дону. Врача благодарят за профессионализм, ответственность и внимательность.

Как сообщает «Сокол.Инфо», сейчас новый главврач знакомится с вверенным ему учреждением. Григорий Игоревич рассказал, что со временем планирует организовать оценку качества оказания медпомощи, чтобы понимать, какие проблемы требуют решения.

Напомним, предыдущий руководитель Сокольской ЦРБ, Денис Софронов, ушел с поста в начале этого года. Этому предшествовала история с гибелью годовалого мальчика от двухсторонней пневмонии, которая не была вовремя диагностирована. Было возбуждено уголовное дело.

Тэги: здравоохранение

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