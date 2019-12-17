По факту смерти ребенка от пневмонии в Соколе возбудили уголовное дело

В Соколе следователи возбудили уголовное дело по факту смерти годовалого мальчика от двухсторонней пневмонии. Дело возбуждено по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) в отношении неопределенного круга лиц, сообщили NewsVo в региональном управлении следственного комитета.

— В рамках расследования будет проведена судебно-медицинская экспертиза по установлению точных причин смерти ребенка и всех сопутствующих обстоятельств, — пояснила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Вологодской области Наталья Летенкова.

15 декабря в соцсети появился пост мамы умершего мальчика Екатерины. В нем она рассказывает, что ее ребенок заболел 30 октября. Приглашенный участковый врач поставил диагноз ОРЗ, позже этот диагноз подтвердили и на приеме у педиатра 6 ноября.

— Врач, осмотрев нас, опровергает наши опасения, и опять ставит диагноз ОРЗ. Хотя мы ее спрашивали не может ли у нас развиться пневмония, если он не перестаёт кашлять. Ее ответ был: нет, в вашем случае может развиться только бронхиальная астма, по той причине, что у нас аденоиды 2-3 степени, и ребенок кашлял, и сопли у него присутствовали, — пишет Екатерина.

Утром 15 ноября мальчику становится хуже, поднимается температура, его привозят в Сокольскую детскую больницу, где врачи оказывают помощь, однако ребенок умирает в тот же день.

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Пост мамы умершего мальчика в БлогоVo: Двухсторонняя пневмония легких