В Чагодощенском районе суд взыскал с водителя авто 10 тысяч рублей за сбитую собаку

17.02.2020 [Общество]

В Чагодощенском районе суд взыскал с местного жителя, сбившего на своём автомобиле йоркширского терьера, компенсацию в пользу хозяйки животного. В материалах дела говорится, что мужчина, управляя автомобилем «ВАЗ-2107» совершил наезд на собаку в деревне Анисимово в сентябре 2019 года.

Владелица собаки обратилась в суд с иском о взыскании с ответчика 40 тысяч рублей компенсации. В свою очередь, мужчина не признал своей вины, заявив, что владелица нарушила правила выгула, отпустив животное без привязи и намордника. 

Приняв во внимание то, что автомобиль является источником повышенной опасности, суд обязал ответчика возместить причинённый вред.

«Поскольку документы о стоимости собаки отсутствовали, суд исходил из стоимости щенков данной породы на территории Вологодской области, приняв за основу их минимальную стоимость, так как собака истицы не обладала племенной ценностью и не имела выставочной карьеры. Суд также принял во внимание грубую неосторожность самой потерпевшей, допустившей выгул собаки с нарушением установленных правил, что повлекло причинение вреда, и уменьшил взысканную сумму на 50% от стоимости собаки», - сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

При таких обстоятельствах, суд частично удовлетворил иск хозяйки собаки, взыскав с ответчика 10 тысяч рублей. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Ранее NewsVo сообщал, что в поселке Леваш Нюксенского района бык повредил две машины: владелицы авто взыскали ущерб с хозяина животного - более 60 000 рублей.

 

 

Тэги: суды, компенсации

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